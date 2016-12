Napoli: gioca Rafael, Reina non ce la fa

18:52 - Il dubbio di martedì è diventato, purtroppo, realtà: Pepe Reina, che non si è allenato neppure stamattina nel lavoro di rifinitura prepartita, non sarà tra i pali questa sera contro l'Arsenal. Benitez ha atteso sino al tardo pomeriggio per prendere una decisione definitiva preferendo alla fine non rischiare. Dopo aver debuttato in serie A contro l'Udinese, toccherà dunque a Rafael difendere la porta del Napoli in una prima in Champions da brividi.