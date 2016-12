Napoli, Fernandez: "A Torino imporremo il nostro gioco"

15:13 - "Era importante vincere ieri, quei punti ci servivano, abbiamo dimostrato di avere carattere e mentalità vincente". Cosi ha parlato Federico Fernandez ai microfoni di Radio Kiss-Kiss. "Il Napoli ha dimostrato di poter competere con tutti, e questa fiducia ce l'ha data Benitez. Tutta la rosa è coinvolta e in campo andiamo per imporre il nostro gioco". Il difensore partenopeo ha poi aggiunto: "Andremo a Torino con questo atteggiamento".

Fernandez conferma l'importanza del tecnico spagnolo nel suo processo di crescita: "La fiducia del mister è molto importante per me, ma tutti quelli che sono in rosa sanno che sono importanti e possono dare sempre il proprio contributo".

L'argentino parla anche del suo connazionale Higuain: "Gonzalo è un grande campione, con lui siamo più tranquilli perché sappiamo che una palla in area può trasformarla in gol. Noi in difesa lavoriamo tanto perché sappiamo che in avanti abbiamo un parco attaccanti fortissimo e prima o poi il gol arriva".

E sulla sfida tutta argentina tra Tevez e il Pipita: "Sicuramente sono giocatori di talento, ma sono felice di essere nel Napoli con Gonzalo dalla mia parte. Sarà una sfida di due squadre importanti con tanti campioni. Napoli e Juve lottano per il vertice ed è anche bello poter competere a certi livelli. Sarà per noi un altro test per essere ancora protagonisti e capire il nostro valore".