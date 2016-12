Napoli, è caccia a Mascherano e Agger. Reina preoccupa

11:17 - E' caccia ai rinforzi chiesti da Benitez. Il Napoli si muove sul mercato per regalare al proprio tecnico giocatori in grado di far fare agli azzurri il salto di qualità. Il primo nome è quello di Mascherano, difensore-centrocampista del Barcellona che, secondo Il Mattino, avrebbe già manifestato il proprio assenso al trasferimento. Bigon non molla poi la pista Agger. Intanto preoccupa Reina. Potrebbe stare fuori un mese: si parla di una lesione.

L'allenatore spagnolo è stato chiaro alla vigilia della sfida con il Cagliari: vuole acquisti 'pesanti' senza i quali la, già difficile, rincorsa a Roma e Juve sarebbe impossibile. Quasi al pari dell'assalto all'Europa League tanto cara all'ex tecnico del Chelsea.

Mascherano, come detto, è il sogno del club azzurro. Il problema è rappresentato dal costo del cartellino (20 milioni di euro) e l'ingaggio elevato (5 milioni). Il Napoli proverà a lavorare per garantirsi l'argentino a prezzi inferiori facendo leva sulla sua volontà di trasferirsi in Italia. Agger è il secondo nome della lista ma il Liverpool non intende darlo in prestito gratuito. Ecco allora che non sono tramontate le idee Astori (già seguito in estate) e N'Koulou del Marsiglia. Nelle ultime ore sarebbe poi spuntata la candidatura di Domenico Criscito, attualmente allo Zenit di Spalletti. Non è escluso, se tutti questi affari dovessero sfumare, la proposta all'Inter di uno scambio Ranocchia-Cannavaro, entrambi ormai ai margini dei rispettivi progetti tecnici.

In mezzo al campo salgono le quotazioni di Javi Garcia. Lo spagnolo del Manchester City potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Sullo sfondo rimane Gonalons, mediano del Lione.

A tenere banco non c'è però solo il mercato. Pepe Reina durante l'anticipo al Sant'Elia è stato costretto a lasciare il campo. Il suo potrebbe non essere solo un semplice affaticamento: potrebbe trattarsi di una lesione. Che lo terrebbe fuori per almeno un mese. Esami specifici chiariranno meglio la sua situazione. Non è forse dunque un caso che De Laurentiis abbia messo nel mirino l'estremo difensore del Malaga Angel Moya, in scadenza di contratto.