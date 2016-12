Napoli, de Laurentiis: "Non temiamo nessuno" 

13:06 - Aurelio de Laurentiis non sarà all'Olimpico venerdì sera per Roma-Napoli, ma seguirà con il cuore da Los Angeles la sfida per il primo posto in campionato. "Il Napoli non ha mai avuto paura di nessuno, è in grado di giocarsela con chiunque a fronte alta - ha detto in un'intervista esclusiva a Tiki Taka, il programma di Pierluigi Pardo - . Per lo scudetto sarà una bellissima sfida a tre, sperando che si aggreghi qualcun altro".

"Sarà un campionato che farà parlare, bisogna vedere alla lunga chi avrà una resistenza maggiore. Intanto godiamoci Roma-Napoli", ha aggiunto. In questi giorni non si fa che parlare del problema tifosi. "Nelle tifoserie ci sono sempre delle frange estreme - ha spiegato - , ma questo è un problema vecchio, che non è stato ancora risolto in Italia, è un problema del Governo. Il ministero degli interni ha strumenti momentanei per tamponare le emergenze degli ultimi dieci anni e lo ha fatto abbastanza bene, ma secondo me non bisogna educare e non reprimere. Io aprirei un tavolo con Lega, Federcalcio e il ministero degli Interni. In dieci giorni devono trovare la quadra".