Napoli, De Laurentiis: "Mercato? Non butteremo via il denaro"

16:37 - De Laurentiis parla anche del Napoli in occasione della presentazione del nuovo film. "Non butteremo via denaro facendo acquisti tanto per farli - ha detto a Radio Marte - Dobbiamo pure recuperare Zuniga e Hamsik. Davanti siamo forti e dobbiamo migliorare in altri reparti". E ancora: "Non avevo dubbi su Benitez, persona di grande cultura e coscienza internazionale. Lo Swansea? Lui conosce benissimo il calcio inglese e saprà come riuscire a vincere".

"Sapevo che sarebbe iniziata una nuova fase, abbiamo cambiato otto calciatori. Era impossibile fare tutto subito e bene, sappiamo che c'è da lavorare e da integrare, ma noi siamo pronti. Con Benitez lavoreremo in maniera tranquilla nei prossimi anni - ha detto ancora De Laurentiis - L'Europa League? L'ho rivalutata perché partiamo dai sedicesimi di finale e possiamo capire a che livello siamo". E ancora sul mercato: "Stiamo pensando a degli acquisti, poi dobbiamo capire se saranno subito risolutivi. Il calcio si gioca con 11 sostituibili con altri 11 e con un progetto. Dobbiamo sempre onorare la maglia. I tifosi del Napoli sono stati un colpo di fortuna per me, mi auguro di esserlo per loro".

BENITEZ: "SWANSEA SQUADRA IN CRESCITA"

Rafa Benitez conosce molto bene lo Swansea e mette in guardia il Napoli: "Negli ultimi anni hanno fatto grandi progressi. Sono una squadra in crescita che ama il palleggio e che gioca bene al calcio. Il loro tecnico Laudrup -prosegue lo spagnolo- ama il possesso palla, sa far esprimere la squadra in maniera brillante ed hanno in rosa elementi di qualità come Michu che ha gran talento"