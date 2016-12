Napoli, De Laurentiis: "L'anticipo al venerdì creerà più problemi a noi"   

18:05 - Aurelio De Laurentiis accetta la decisione del prefetto di giocare Roma-Napoli venerdì 18, non nascondendo i timori legati al rientro dei giocatori dalle Nazionali: "Diciamo che forse provoca più problemi a noi: del resto è una partita da giocare, inutile mettersi gli uni contro gli altri". Il presidente azzurro aggiunge: "L'importante è trovare opzioni che diano risalto a una sfida importante: in questo momento Roma-Napoli è la sfida delle sfide".

Forse Adl si aspettava la Juventus come principale competitor nella corsa scudetto e invece forse in quel ruolo ha trovato la squadra di Garcia. "Fra juventini e napoletani è una sfida eterna, con uno sfottò continuo e divertente che io mi auguro sempre civile, ma che è molto divertente per dare sfogo al tifo in modo che le tensioni abbiano anche un significato cittadino, regionale e di confronto culturale". "Con la Roma che sta viaggiando adesso a livelli molto importanti, con una sua identità e un grande allenatore, sarà una partita bellissima, anche se il contesto di rivalità è diverso: io mi ricordo quando ci recavamo all'Olimpico, portando con noi un ciuccio in processione". Insomma, un folklore diverso, ma il significato non cambia. Per De Laurentiis, in questo momento, la partita dell'Olimpico è la sfida delle sfide.

Il presidente dei partenopei è anche intervenuto in merito ai diritti tv, a come debbono essere gestiti e venduti dopo il 2015: "All'estero abbiamo subito un biscotto. Sono uno che vive di diritti da licenziare, ma qua dentro non c'è la cultura dell'impresa, siamo rimasti ancora all'epoca dei club e non delle Spa e quindi si fa ancora fatica a fare certi ragionamenti". "Il grosso guaio della Lega è che i presidenti non partecipano e mandano i direttori generali e gli avvocati e con loro si sta in una specie di acquario in quanto difficilmente prendono delle decisioni, a differenza dei presidenti" ha proseguito il numero uno del Napoli. I 'bersaglii' delle critiche, oltre alla Lega Calcio, sono le medio-piccole società: "Bisogna fare capire loro di non fare raggruppamenti illogici solo per strappare qualcosa in più che però penalizzano tutto il calcio".