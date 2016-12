Napoli, De Laurentiis: "Higuain in campo? Decide Benitez"

17:11 - "Guarderò Roma-Napoli a Los Angeles con mio figlio e mia moglie, la sofferenza dell'attesa si fa sentire. Higuain e Albiol? Decide Benitez". Così De Laurentiis ai tifosi via Twitter. Sullo stadio: "Abbiamo aperto un tavolo col comune per verificare la volontà da parte delle autorità di venderci il San Paolo. Se s'intestardisse, saremo costretti ad andare altrove. Caserta? Nessun disagio". Sul Papa: "Lo vorrei in squadra e lo invito al San Paolo".

"Papa Francesco? Mi ha spiazzato completamente, è il più grande comunicatore di sempre. Mi piacerebbe averlo in squadra con me per lanciare il Napoli oltre qualsiasi frontiera - ha detto ancora De Laurentiis rispondendo ai sostenitori partenopei - Per il momento lo invito ufficialmente al San Paolo quando avrà un attimo, spero in occasione di Napoli-Juventus o Napoli-Arsenal". "Callejon è un grandissimo valore aggiunto per il Napoli. Cannavaro è una persona garbata, educata e nel Napoli ha dimostrato di saper difendere bene i colori azzurri". Su Insigne, reduce da una grande prestazione in maglia azzurra: "Di natura sono generoso e poiché il 1° gol nasce da una intelligenza costruita da Lorenzo, ho capito che era un grandissimo regista. Un esempio per i compagni che lo hanno abbracciato quando Florenzi ha segnato. A quel punto anch'io desideravo che restasse in campo". "Il mio sogno nel cassetto? Riferito al calcio è internazionalizzare il Napoli e la filosofia napoletana quanto più nel mondo".



"Chi temo di più nella lotta scudetto oltre alla Juve? Sono assolutamente temibili la tua Roma, l'Inter, la Fiorentina oltre, naturalmente, alla Juventus", ha risposto a un tifoso giallorosso. Sul mercato di gennaio: "La nostra rosa è completa e Benitez la sta conoscendo sempre di più utilizzando tutti. Il nostro mercato, come ho detto, è sempre aperto e i nostri osservatori sono pronti a suggerire soluzioni al nostro coach. Noi dobbiamo puntare anche sulla crescita dei giovani: se non avessimo puntato su Insigne oggi giocherebbe con qualche altra maglia. Verratti? E' un grande giocatore. Credo che a tutti farebbe piacere averlo in squadra".



Per trasformare il mondo del calcio in Italia è necessario ''aprire un tavolo con la Figc per modificare quanto va cambiato'', cosa che non avviene dal 1996 ''da quando i club sono diventati società per azioni con finalita' di lucro - scrive De Laurentiis su Twitter - Oggi abbiamo una persona colta e preparata come Abete. Spero si creino le condizioni per adeguare il calcio ai tempi moderni".