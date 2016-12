Napoli, De Laurentiis: "Deluso io? Gli altri, allora? Sono al settimo cielo"

15:46 -

''Deluso? Se dovessi essere deluso io allora gli altri come dovrebbero sentirsi? Sono al settimo cielo''. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risponendo ai cronisti che gli chiedevano della sconfitta con la Juve entrando al convegno ''Cittadinanza sportiva'' al Maschio Angioino. Un ko che non ha intaccato l'umore del numero uno azzurro: "Ho già dimenticato tutto" ha aggiunto. "Le parole di Conte? Porgiamo l'altra guancia".

E' il modo giusto per replicare alle critiche che, in queste ore, si alimentano attorno al Napoli che ha perso con Roma, Arsenal e Juventus, quasi una sorta di complesso con le Grandi. Al presidente non sfugge la realtà di un Napoli che in Europa da solo (9 punti) ha più punti di Juve e Milan mese insieme. E che in campionato ha sì perso due partite, ma è in piena corsa per lo scudetto. E quel gol di Llorente...

"CORI INSULTANTI? CI RIDO SOPRA"

''Quando vedo migliaia di persone negli stadi che insultano un popolo con frasi che non voglio ripetere non lo trovo disgustoso, ci rido sopra. Possiamo discutere sul Vesuvio che dovrebbe coprire tutto come vedo scritto da qualcuno. Io ci rido e mi diverto. Lo prendo come uno sfottò - ha aggiunto De Laurentiis -, un incitamento per una città che da anni, da secoli aspetta il risveglio''.

E poi: "Ridimensionato dopo domenica? Macchè, per me 48 ore sono una vita, neanche mi ricordo più della partita. Parole di Conte? Fa parte del calcio, Gesù Cristo dice 'porgi l'altra guancia'..."