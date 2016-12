Napoli, De Laurentiis: "Cannavaro è uno str..."

17:06 - Tutto nasce da alcune frasi pronunciate lunedì da De Laurentiis, a margine di un incontro alla Luiss di Roma: "Arriva Higuain e questo stronzo di Cannavaro cosa fa? Prende una barca pagata in nero, lo porta a Capri e lo fa pure inciampare su uno scoglio...". Il video, pubblicato da retenews24, ha scatenato le polemiche, ma il presidente partenopeo smorza su Twitter: "Battute fatte in un chiaro momento goliardico, con Paolo mi sono fatto 4 risate".

Le parole di De Laurentiis, immortalate in un video amatoriale, si riferivano all'incidente accaduto a Higuain a fine agosto, durante una gita in barca a Capri. Un episodio mal digerito dal patron azzurro, che però ha corretto il tiro sul proprio profilo di Twitter: "Mi sorprende che vengano prese seriamente battute fatte in un chiaro momento goliardico. Anche con Paolo ora mi sono fatto quattro risate".



Intanto, l'agente del difensore napoletano, Enrico Fedele, è intervenuto sull'argomento con parole poco concilianti: "Mi fa ridere questa storia - dice a Radio Marte -. Spesso il presidente dice delle cose giuste altre volte dice cose insensate. Non capisco che tipo di colpa possa avere sull'incidente di Higuain. In un momento del genere, ecco l'assoluta insensatezza della cosa, una parola in meno fa sempre bene. Si può creare una brutta atmosfera. Non credo che Cannavaro sia in punizione, ma tutto può essere. De Laurentiis ha raggiunto grandi risultati sportivamente, ma sta facendo un suicidio con se stesso quando dice alcune cose".