Napoli, De Laurentiis: "A gennaio faremo tre acquisti"

17:26 - Mercato, Benitez, l'infortunio di Zuniga. Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Radio Kiss Kiss, si confida a 360 gradi: "Abbiamo in lista l'acquisizione di un terzino, un difensore centrale e un centrocampista per gennaio. Ma solo se ci convincono". Sul tecnico: "E' bravissimo, ho fatto bingo con lui. E' allo stesso tempo un teorico ed un pratico, sa gestire bene i giocatori. Zuniga k.o.? Non parliamone, non si finisce mai di imparare...".

Il numero uno del Napoli preannuncia alcuni acquisti nel mercato di gennaio, ma solo a certe condizioni: "L'anno scorso siamo arrivati secondi e bisogna sapere anche ciò che abbiamo in casa. Mazzarri ci ha regalato un campionato esemplare e non possiamo buttare giocatori che riteniamo importanti. Prima di dire che un giocatore non è al livello delle pretese del mister bisogna verificare, quindi serve tempo. Noi abbiamo in lista l'acquisizione di un terzino, un difensore centrale ed un centrocampista per il mese di gennaio. Questo, però, non significa che siamo obbligati a comprarli. Se li troviamo e ci convincono allora ci muoveremo. Non vogliamo mandare via nessuno".



Benitez è arrivato solo da qualche mese, ma ha già conquistato il presidente partenopeo: "E' bravissimo, io ho fatto bingo con lui. E' allo stesso tempo un teorico ed un pratico. Sa gestire bene i giocatori. Cosa c'è di più facile di mandare nell'arena il proprio gladiatore (il riferimento è a Higuai, ndr)? Il giocatore dirà sempre che è disponibile, ma il mister valuta questi sentimenti insieme ai nostri medici ed averlo fatto giocare il primo tempo, ridandogli sicurezza, è importante. Qui si gioca ogni minuto e lui ha preservato anche Pandev facendo entrare Duvan. Altrimenti quando un giovane prenderà sicurezza e consapevolezza? L'ha fatto giocare in Champions e ha fatto un grande gol". Intanto domenica c'è il Torino e AdL non si fida: "Non bisogna prendere questa gara sotto gamba. Il Torino ci può far male, è una squadra che mi piace e che guardo spesso con piacere". Non ci saà Zuniga, che starà fuori circa due mesi: "Non ne parliamo - dice, un po' stizzito, De Laurentiis -. Non si finisce mai di imparare...".



Il presidente azzurro si scaglia poi contro l'Europa League, senza risparmiare una stoccata al presidente Uefa Platini: "L'Europa League non può supportare a livello finanziario club di un certo livello. Può farlo solo per club con esigenze inferiori. Per club di livello maggiore, che hanno quindi costi maggiori, l'Europa League è solo un torneo instancabile ed inconcludente che toglie energie dal campionato nazionale e devi essere comunque attrezzato con una rosa di 23-25 giocatori per affrontare i due tornei con dei costi non rapportabili alle entrate. Esiste il fair play finanziario voluto da Platini, ma lui stesso si contraddice con un torneo dei ricchi ed uno dei poveri. Per rispettare il Fpf serve un determinato fatturato. Oltre a questo c'è poi il declassamento con l'Italia con due posti e solo una in Champions tramite il preliminare".

