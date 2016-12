Napoli, crocevia Marsiglia: battere i francesi per passare il girone di ferro 

16:07 - Il girone di ferro non ammette passi falsi. Contro il Marsiglia non serve la partita perfetta, servono solo i tre punti: questo l'imperativo del Napoli, in campo contro i francesi senza far calcoli su quanto succederà tra Borussia e Arsenal. Tre punti con l'appoggio di un San Paolo che dovrà essere perfetto ed evitare il rischio di una squalifica che costerebbe un turno a porte chiuse. Formazione: davanti Higuain con Mertens, Hamsik e Callejon.

Salire a nove punti significherebbe così affrontare la trasferta di Dortmund e l'ultima in casa con l'Arsenal con la piena consapevolezza di essere padroni del proprio destino e non dover dipendere da altri. Tutto questo in un girone di ferro, il peggiore possibile: da qui, fondamentale, l'appello ai tifosi perché sostengano la squadra, perché facciano sentire l'incredibile boato del San Paolo, perché però, cosa altrettanto importante, non cadano nel tranello marsigliese: eventuali disordini farebbe automaticamente scattare la squalifica da parte della Uefa, cosa che comporterebbe un turno a porte chiuse proprio nell'ultima sfida, quella probabilmente decisiva con l'Arsenal. Un rischio, va da sé, da non correre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain A disp.: Rafael, Uvini, Cannavaro, Dzemaili, Insigne, Pandev, Zapata. All.: Benitez Squalificati: nessuno Indisponibili: Zuniga, Britos, Mesto

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Abdallah, N’Koulou, Diawara, Morel; Romao, Cheyrou; Thauvin, Valbuena, J.Ayew; Gignac A disp.: Samba, Fanni Lemina, Imbula, Khalifa, Payet , Mendy. All.: Baup Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno