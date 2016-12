Napoli, Benitez: "Voglio un Napoli arrabbiato. L'Inter? Grande squadra cui ho regalato due trofei"

19:46 - Arriva l'Inter, arriva l'ex Mazzarri e per Benitez sembra un'interrogatorio sul passato: "Io mi auguro solo che i tifosi applaudano il Napoli, il resto non mi riguarda. Mazzarri qui ha fatto bene, io non ho rimpianti all'Inter: ho lasciato dopo due trofei. Sarà una sfida importante, siamo arrabbiati dopo l'eliminazione in Champions, se vinciamo la distanza tra noi e l'Inter sarà maggiore. Meglio allontanarli perché sono avversari per lo scudetto".

Da qui si passa poi alla necessaria reazione dopo l'eliminazione contro l'Arsenal e a quale atteggiamento dovrà adottare il Napoli contro i nerazzurri: "Non sarà facile partire così come siamo partiti contro l'Arsenal. E' questa la chiave per diventare una squadra vincente. Questa sarà una partita difficile contro una squadra forte con giocatori bravi". Giocatori bravi: ecco che la buona notizia per il Napoli è la convocazione di Reina, Pandev e Behrami: "Hanno fatto un lavoro specifico in palestra. Deciderò domani se schierarli o meno". Intensità, ecco cosa servirà agli azzurri domani sera: "Contro la Lazio abbiamo dimostrato di avere carattere segnando quattro reti in trasferta. Dobbiamo provare a fare la stessa cosa anche contro Inter e Cagliari. Mi aspetto che il Napoli si approcci alla gara come ha fatto contro l'Arsenal, voglio una squadra che dia intensità alla manovra".



Fondamentale tornare a vincere in campionato. Obiettivo primario forse trascurato per la Champions: "Non credo, abbiamo fatto bene in Champions con 12 punti, ma anche in campionato stiamo facendo molto bene. Penso che sia molto positivo il bilancio in campionato, dobbiamo essere più costanti e vincere di più". Scontro, quello del San Paolo tra due squadre che arrivano in condizioni fisiche-psicologiche diverse: "Loro hanno avuto la possibilità di preparare al meglio questa partita, noi abbiamo giocato in Champions. Oggi ho visto i ragazzi a posto dal punto di vista fisico. L'Inter è una delle squadre che possono puntare al campionato. Con la Roma sarà una nostra concorrente allo scudetto".



L'Inter che è il suo passato: "Io adesso sto bene qui, però dico solo che il mio bilancio in nerazzurro è più che positivo con due titoli e la qualificazione agli ottavi di Champions raggiunta. Questi sono fatti". Poi il ritorno su Mazzarri e il suo Napoli: "Quando sono arrivato a Napoli mi sono informato: Mazzarri insieme alla società e ai giocatori ha fatto un grandissimo lavoro, l'ho sempre detto. Adesso c'è un allenatore diverso, calciatori diversi e la società ha scelto un'altra squadra. Ora guardiamo avanti, i calciatori che giocano qui devono dimostrarci di continuare a lavorare come l'anno scorso". Ma come stanno Pandev, Hamsik e Zuniga: "Oggi Goran si è allenato con la squadra, è a nostra disposizione. Anche Dzemaili può fare questo ruolo, può essere pericoloso. Su Marek oggi ne sapremo qualcosa in più. Camilo migliora, ma ancora non si sa quando tornerà".