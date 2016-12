Napoli, Benitez: "Vogliamo realizzare i sogni dei nostri tifosi" 

10:20 - Dopo la breve pausa per le vacenza di Natale, il Napoli è tornato al lavoro a Castelvolturno. La squadra ha svolto un allenamento mattutino, cui erano presenti tutti i giocatori europei ad eccezione di Hamsik che sta proseguendo le terapie al piede. Attraverso il suo sito ufficiale ha parlato anche l'allenatore Rafa Benitez: "Speriamo che il 2014 ci porti tutto quello che desideriamo e si realizzino i nostri obiettivi e quelli dei nostri tifosi".

Benitez ha fatto il punto sull'immediato futuro: "Dopo la pausa natalizia siamo tornati al lavoro per iniziare a preparare i prossimi impegni, in primo luogo quello più ravvicinato e quindi più importante, la partita che giocheremo contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. Devo dire che è stato molto soddisfacente rivedere coloro che fanno parte della nostra rosa, esempi di professionalità nonostante le feste e di applicazione al lavoro, che ancora una volta, si è svolto oggi. Come sempre, forza Napoli".