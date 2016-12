Napoli, Benitez: "Sono soddisfatto, ho visto carattere" 

23:59 - La qualificazione agli ottavi è quasi scivolata via, ma dopo la batosta di Dortmund Rafa Benitez ha ancora dei motivi per sorridere: "Oggi la squadra ha mostrato carattere - spiega il tecnico del Napoli -, sono soddisfatto dell’atteggiamento. La nostra mentalità è quella di andare in qualsiasi stadio per vincere, volevamo farlo anche qui ma avevamo di fronte un avversario con una velocità unica, bravissimo in ripartenza. L'anno scorso era in finale".

"Il rigore ha cambiato tutto, abbiamo fatto una grande partita con una delle squadre più forti d'Europa - ha aggiunto l'ex allenatore del Liverpool - Iniziare così non è facile... Dobbiamo pensare positivo". Poi torna ad analizzare la sconfitta: "Il calcio è così: abbiamo fallito il pareggio e sull'azione successiva, in contropiede, abbiamo subito il raddoppio. La gara si è messa in una certa maniera e siamo stati costretti a cercare il pareggio contro una squadra che fa del contropiede la sua arma migliore. Inevitabilmente ci siamo scoperti e siamo stati puniti. Il Borussia ha avuto molte occasioni, ma noi ci siamo dovuti scoprire per tentare di recuperare''. La gara del Westfalenstadion ha ristabilito le gerarchie iniziali: "Certo tra noi e loro c'è differenza. Il Borussia è allenato da sei anni dallo stesso tecnico, lo scorso anno è arrivato in finale in Champions. E' una squadra che gioca con una velocità eccezionale che mette in difficoltà chiunque. Ma, ripeto, sono soddisfatto per l'atteggiamento ed il carattere dimostrati dalla mia squadra".