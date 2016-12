Napoli: Benitez "Sono arrabbiato per Mesto e dobbiamo essere più cinici"

23:58 - Benitez può essere soddisfatto della vittoria ma deve fare i conti con un altro infortunio, quello di Mesto, che ha rimediato una distorsione al ginoccchio destro: "Sono molto arrabbiato, stava fecendo un gran lavoro - ha detto il tecnico del Napoli dopo il 2-1 sul Catania - La squadra ha dimostrato carattere, volevo solo il terzo gol per stare tranquillo. Si poteva vincere con più margine ma il loro portiere ha fatto parate di buon livello".

"Abbiamo mostrato carattere, qualità, ma la partita la potevamo chiudere prima - ha proseguito Benitez - Se facciamo venti tiri in porta vuol dire che la squadra gira. Dobbiamo comunque essere soddisfatti per quanto fatto, qui in Italia c'è troppa ansia: sembra che ogni partita sia l'ultima dell'anno. Scudetto? La Roma adesso non si può nascondere. Noi lavoriamo partita per partita e abbiamo anche la Champions. La Juve è avvantaggiata perché investe da anni. Noi abbiamo preso un grande bomber, mentre Conte ha buone alternative, se lavoriamo bene possiamo avvicinarli. De Laurentiis promette rinforzi? Mi ha confermato che è pronto ad investire se è necessario".