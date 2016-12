Napoli, Benitez premiato con la 'cittadinanza sportiva'

10:28 - Il legame tra Rafa Benitez, Napoli e il Napoli si fa sempre più forte. Il tecnico azzurro ha infatti ricevuto la 'cittadinanza sportiva' dal Coni della città partenopea. "Sono contento per questo riconoscimento - ha detto lo spagnolo - Napoli è una città che mi piace molto e sono felice d'aver ricevuto questo premio, forse è presto per me e non so se lo merito già - ha detto lo spagnolo - Ora mi aspetto qualcosa anche dal mercato", ha aggiunto.

"Mi aspetto che continuiamo a lavorare al cento per cento per arrivare a dei risultati e vincere", ha detto ancora Benitez. "Questa città mi piace ma non è difficile farmela piacere, viste le sue bellezze. Sono qui da poco e non so se lo merito". A premiarlo, il delegato del Coni di Napoli Sergio Roncelli e il sindaco De Magistris che ha sottolineato : "Benitez è un ottimo ambasciatore della città di Napoli nel mondo, mi sembra che si sia calato nella città, ne sia rimasto colpito e non perde occasione per evidenziarlo. Vive qui, lo consideriamo uno di noi e contribuisce molto bene al rilancio di Napoli nel mondo".