Napoli, Benitez: "Polemica per i rigori? Non ci tocca"

17:32 - E' un Benitez di ottimo umore quello che presenta la sfida fra Fiorentina e Napoli: "Vale tre punti come le altre, ma assume un valore in più perché si affrontano due squadre che stanno in alto in classifica. Loro sono difficili da constrastare". Dopo l'arbitraggio col Torino e i due rigori è nata un po' di polemica attorno al Napoli: "Non so se vogliono destabilizzarci, ma la cosa non ci tocca. Il Pallone d'Oro degli allenatori? Lo merita Heynckes".

A Firenze è una gara non decisiva per il campionato, ma un importante banco di prova per capire la consistenza del Napoli: "E' una gara importante come tutte, ma stavolta si tratta di due formazioni al top della classifica. Noi, Juve, Inter, Roma e Fiorentina continuiamo a vincere, tutte le sfide diventano importanti".

La squadra di Montella è maturata molto nell'ultimo periodo: "Usano bene il palleggio ma possono far gol in modi diversi. E' più difficile da controllare per l'allenatore avversario. La mia squadra per avere equilibrio e fare bene le due fasi. Sia noi che la Fiorentina facciamo possesso palla, vediamo chi riuscirà a controllare la partita. Ma anche la fase difensiva è importante. Cuadrado? Faremo attenzione ma non usiamo la marcatura a uomo".

La prossime tre partite fondamentali per la stagione? "Ma non solo questo: arriva un momento importante dopo tre mesi, un altro momento importante dopo quattro..."

Un solo italiano nella lista del Pallone d'Oro, il calcio italiano è in decadenza?:"Ho trovato il calcio italiano difficile, le squadre al top hanno giocatori di livello e credo che il prossimo anno sarà diverso".

Un bilanco dei primi mesi: "Positivo al 100%. Abbiamo vinto sette partite, con 1 pari e 1 sconfitta. Il bilancio è positivo per quanto ha fatto la squadra e per quanto ha fatto la società. Vediamo dove si può arrivare, sembra tutto positivo".

Sulla crescita di Mertens: "E' un professionista e giocatore di qualità, quando lo abbiamo comprato sapevamo che aveva qualità e mentalità giuste. Siamo una squadra che deve competere e per questo abbiamo bisogno di tutti".

Higuain sembra in ripresa: "Sta tornando dall'infortunio, ha fatto bene con il Torino ma sta ancora recuperando".

Trittico difficile, come si gestisce il turnover? "Analizzeremo i giocatori partita dopo partita. Non ci sono regole fisse di alternanza, non so se Callejon gioca solo perché non ha giocato l'ultima volta. Se non gioca lui ci sono Mertens o Insigne, che fanno bene comunque".

La situazione di Cannavaro: "Non vedo alcuna crisi, è un giocatore importante, il capitano, un esempio per tutti. Non possiamo controllare quello che si dice fuori, io sono contento di vederlo in allenamento e dopo devo decidere. Non gioca perché ne giocano solo undici".

Gonalons obiettivo di mercato di De Laurentiis: "Sai già cosa risponderò, vero (sorride a un giornalista, ndr)? Per me la cosa più importante è la Fiorentina, di mercato parleremo a gennaio".

Dopo i rigori generosi di domenica, c'è un tentativo di destabilizzazione attorno al Napoli? "Sicuro che parli del Napoli? Quanti rigori abbiamo visto al San Paolo? Due. Per me queste voci sono una sorpresa. Magari c'è un tentativo, ma non penso possano destabilizzare la squadra, la cosa non ci tocca".

Benitez è uno dei dieci allenatori inseriti nella lista del Pallone d'Oro: "Ma non vuol dire che siamo i migliori. Siamo stati scelti e anche un allenatore che arriva dalla Serie B potrebbe essere meglio di chi è in quella lista. Comunque il premio dovrebbe vincerlo Jupp Heynckes: ha vinto ed è un esempio come professionista".

La Roma sta impressionando: "All'inizio avevamo detto che quattro o cinque squadre potevano lottare per lo scudetto. E tra queste c'era anche la Roma: se continuano così vincono lo scudetto. Però ora tutti hanno capito: la pressione per i giallorossi aumenterà. Garcia ha parlato di Napoli-Sassuolo per far capire ai suoi che non esistono partite facili".