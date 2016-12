Napoli, Benitez non si preoccupa: "Non molliamo, sarà una maratona"

23:39 - Il pareggio a Cagliari e la distanza da Juventus e Roma non preoccupa Rafa Benitez. "Oggi abbiamo due punti in meno ed uno in più, l'importante è continuare a lavorare così. Noi non molliamo, possiamo recuperare. E' una maratona", ha spiegato dopo il match. "Questa sera il campo era brutto e non riuscivamo a giocare in velocità. Non era facile vincere. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non è bastato", ha aggiunto.

Il pareggio, a questo punto della stagione, non è un buon risultato per il Napoli. E Rafa lo sa: "Per loro è una grande partita, molto attesa, pareggiare non è un brutto risultato per loro mentre per noi sì perché vogliamo stare ai primi posti, ma non era facile quest'oggi". Nessuna preoccupazione però per la classifica: "Noi non guardiamo alle altre squadre, anche perché abbiamo avuto la Champions dove abbiamo fatto 12 punti. Con le gare infrasettimanali non ci resta che fare il massimo. Ad ogni modo sappiamo che ci sarà Juve-Roma e che possiamo recuperare. Ma dobbiamo pensare a noi stessi".



Quanto al match col Cagliari, per l'allenatore spagnolo molto è dipeso dal terreno di gioco: "La palla non girava bene, quindi bisognava giocare lungo ma si creava uno spazio al centro e loro potevano essere pericolosi in ripartenza dopo la conquista delle seconde palle". Buone notizie inveceda l reparto arretrato: "La difesa ha fatto bene. Loro hanno fatto qualche lancio e poco altro. Maggio ha calcolato male il rimbalzo". Infine una battuta sull'Europa League, che con un divario più ampio da Juve e Roma, potrebbe diventare l'obiettivo principale della squadra: "No, assolutamente. Ogni partita è decisiva, questa è una maratona e può capitare che alla fine qualcuno si fermi e noi non dobbiamo mollare".

DZEMAILI: "SFAVORITI DAGLI ARBITRI"

Duro affondo contro gli arbitri di Dzemaili alla fine della partita. "C’è la sensazione di essere sfavoriti dagli arbitri: il gol di Callejon per me è regolare, nemmeno Avramov si lamenta perché non l’avrebbe mai presa - ha detto il centrocampista del Napoli a 'Serie A Live' 'su Premium Calcio -. A noi queste situazioni le fischiano sempre, ma pazienza: andiamo avanti".