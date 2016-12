Napoli, Benitez non fa calcoli: "Più cattiveria e tre punti col Marsiglia"

10:50 - Alla vigilia della sfida col Marsiglia è un Benitez sereno quello che si è presentato in conferenza stampa a Castelvolturno: "La Champions è fatta di particolari, domani non dobbiamo sbagliare nulla e non pensare assolutamente alla sfida di campionato con la Juve. Io come San Gennaro? Non scherziamo, io non faccio miracoli, penso solo a far crescere il Napoli. Ci serve più cattiveria, voglio vederla domani e voglio i tre punti. Higuain? Sta bene".

Con Rafa Benitez c'è Christian Maggio a presentare la sfida di Champions col Marsiglia.



Prima domanda per Maggio: cosa può fare questo Napoli? Che ruolo può avere in Europa?

"In questi ultimi anni la società ha fatto investimenti importanti, abbbiamo un allenatore che è al top al mondo, questo dimostra la volontà del club di crescere e imporsi. In Champions stiamo facendo molto bene, abbiamo le potenzialità per fare ottime cose in Italia e in Europa. Non dobbiamo però sottovalutare il Marsiglia e mantenere altissima la concentrazione. All'andata ci ha creato qualche difficoltà, è una squadra di valore. Abbiamo il fattore di giocare in casa coi nostri tifosi che ci aiuteranno a far bene. Spero di portare a casa la vittoria. Non pensiamo assolutamente alla sfida con la Juve!"

Ancora per Maggio: quale è il giocatore più pericoloso del Marsiglia?

"Ce ne sono almeno un paio, il più pericoloso al momento è però Valbuena. Ha qualità importanti, ma gli altri hanno molto fisico e ci possono mettere in difficoltà".



Entra in scena Benitez

Farà turn-over col Marsiglia in vista della Juve? Come sta Higuain?

"Cambiamo i giocatori, facciamo turn-over per necessità. Vedremo domani. Higuain sta bene, è all'ottanta per cento, sta migliorando. Pensiamo solo alla partita col Marsiglia, inutile adesso fare calcoli. Il girone è difficilissimo ed equilibrato. Domani mi aspetto un grande tifo, faccio appello a chi verrà al San Paolo a comportarsi in maniera perfetta, non possiamo rischiare di perdere la possibilità di giocare l'ultima in casa con l'Arsenal che magari sarà decisiva".



Un girone tanto difficile aiuta la crescita del Napoli?

"Avrei preferito un girone più facile. Ma questo ci permette di crescere e di dimostrare cosa sappiamo fare. Andando avanti ci conosciamo meglio, facciamo bene adesso e procediamo crescendo".



Cosa serva al Napoli per rasentare la perfezione?

"Io cerco equilibrio, tra la fase d'attacco e quella di difesa serve coesione migliore. Non arriveremo mai alla perfezione, cioè al 100%. L'equilibrio è la chiave del fatidico 100%. Ci vuole coesione, dobbiamo sapere cosa fare sempre in campo, ma ci vorrà del tempo".



Che squadra è il Marsiglia?

"E' una squadra forte fisicamente, gli manca solo un po' di fiducia. Dobbiamo affrontare la partita con la mentalità giusta. Tutti si aspettano la nostra vittoria, ma sappiamo che il Marsiglia è al nostro livello. Hanno giocatori molto veloci che possono fare la differenza. Non pensiamo al campionato e alla Juve. Per lo scudetto la corsa è lunga, complicata, ma nel girone di Champions ci sono solo sei partite da giocare, non possiamo sbagliare. Napoli come Liverpool? La strada è simile, spero di arrivare agli stessi risultati".



L'hanno paragonata a San Gennaro...

"E' un orgoglio, ma non faccio miracoli. Preferisco fare il mio lavoro. Voglio solo pensare a lavorare bene con la squadra e solo così si può arrivare lontano".



Molti infortunati. E' preoccupato?

"Mi preoccupa sempre avere dei calciatori infortunati, specialmente questo che è capitato a Mesto. Ho fiducia nello staff medico che lavora bene. Aspettiamo Mesto e Zuniga, adesso la fascia ha un problema, ma Uvini ha fatto un buon lavoro. Servirà più cattiveria agonistica adesso, è fondamentale per una squadra che vuole vincere. Lavoriamo per avere questa mentalità. E' una questione di tempo, è un messaggio importante per la squadra che deve pensare sempre a fare un gol in più ogni volta. Se noi possiamo vincere la partita e garantiamo l'Europa League è comunque importante per la società".