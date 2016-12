Napoli, Benitez non fa calcoli: "A Dortmund per vincere"

00:07 - La fondamentale vittoria col Marsiglia soddisfa Benitez, che per questa volta bada solo al risultato: "Potevamo certamente fare meglio, ma la reazione della squadra dopo il primo gol è stata importante e mi ha fatto piacere". Il prossimo match, col Borussia Dortmund, potrebbe essere decisivo: "Se facciamo risultato saremo agli ottavi, ma non sarà affatto facile. Andremo là per vincere, sapendo che anche con 12 punti potremmo essere eliminati".

Benitez motiva la scelta di escludere dall'inizio Behrami e Hamsik: "Non abbiamo pensato alla gara di domenica con la Juve. Behrami aveva un po' di fastidio e per quello non ha giocato. Pandev stava bene e per me in quella posizione può fare molto. Era più fresco di Marek e per questo ha iniziato lui. Al di là del modulo bisogna sapere quali sono i movimenti dei compagni, non siamo ancora perfetti in difesa e possiamo ancora migliorare anche se in Serie A siamo fra le migliori retroguardie".



L'indiscusso protagonista del match è stato Higuain: "E' importante avere una punta che fa la differenza se la squadra gioca bene, soprattutto per una formazione come la nostra che ha tanta qualità in avanti". Ora ogni pensiero va alla Juventus: "Sappiamo che sarà difficile e domani (giovedì, ndr) la analizzeremo per bene valutando anche le condizioni dei nostri calciatori - spiega Rafa -. Domani (giovedì, ndr) saranno liberi come sempre perché penso che sia un vantaggio, specie quando si gioca ogni tre giorni, che i giocatori possano stare in famiglia coi loro cari durante la settimana visto che già sono costretti a stare fuori due giorni per via delle trasferte".