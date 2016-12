Napoli, Benitez non dimentica: "Qui ho tutto, all'Inter nulla di quanto richiesto"

16:19 - Tutti pazzi per Rafa. A Napoli sicuramente, in Spagna pure: è il Benitez-style, lo stile di un allenatore che tornando in Italia si sta riprendendo quelle soddisfazioni che l'esperienza interista, trofei a parte, gli aveva negato. "Qui è tutto diverso - ha detto al El Mundo - perché De Laurentiis ha acquistato i giocatori che gli ho chiesto mentre Moratti nemmeno uno di quelli suggeriti. Napoli è come Liverpool, il calcio è anche riscatto sociale".

Benitez a tutto campo dunque. Ovviamente chiamato anche a parlare dei tre madridisti portati in Italia questa estate: "Quando si arriva in un campionato diverso è importante accorciare i tempi, meglio avere giocatori che conoscono i concetti e li trasmettono. La lingua è importante perché ci sono molte sfumature che sfuggono. Callejon ha movimenti particolari che adesso nel calcio non ha quasi più nessuno. Albiol può giocare anche a centrocampo e la sua capacità di giocare con i piedi è un bonus per la squadra. Higuain ha una qualità eccezionale e sapevo che avrebbe fatto la differenza. Per quello visto finora abbiamo avuto ragione su questi tre acquisti". Lo spagnolo ha poi sottolineato il grande cammino del Napoli fin qui sia in campionato che in Champions League. "Il Napoli vuole crescere e fare bene in Italia e in Europa. In campionato abbiamo avuto la migliore partenza della storia e siamo a pari punti in Champions con Dortmund e Arsenal nel gruppo della morte".