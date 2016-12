Napoli, Benitez: "Nessun calo, Reveillere è pronto a giocare"

20:35 - Rafa Benitez respinge al mittente le critiche sulle ultime prestazioni della sua squadra. " Abbiamo corso di più per intensità e sprint nelle ultime due partite, quindi il calo fisico non c'è - ha spiegato -. Abbiamo perso equilibrio in qualche circostanza e perso qualcosa nella gestione del pallone". "Con l'intensità mostrata a Dortmund vinceremo tante partite", ha aggiunto. Per la Lazio, Reveillere pronto per sostituire Armero.

LA CONFERENZA

La situazione dopo Dortmund

"Non siamo contenti dei risultati ma trovo positivo il carattere e l'intensità dei giocatori a Dortmund", ha spiegato Benitez. "Abbiamo subito tanto le ripartenze avversarie. ", ha proseguito. Stessa linea sulla lezione che si può ricavare dalla sconfitta in Germania: "I giocatori hanno capito che con l'intensità mostrata a Dortmund vinceremo tante partite".



L'addio a Cavani e gli obiettivi del Napoli

Benitez guarda al presente, ma soprattutto al futuro: "Questa squadra ha perso il suo capocannoniere e ha 4/5 giocatori nuovi per un progetto nuovo e a lungo termine". "Con il Presidente lavoriamo per far crescere la società e farla diventare punto d'arrivo per giocatori di livello", ha aggiunto.



La sfida con la Lazio

"Con la Lazio è una partita importante ma il campionato è lungo, dobbiamo continuare con l'intensità di Dortmund". Sulla formazione, l'unico dubbio riguarda Armero, che potrebbe essere sostituito da Reveillere: "Armero ha preso una botta alla gamba, vediamo come sta e in ogni caso c'è Reveillere pronto"



Tattica, modulo e idea di gioco

"L'atteggiamento della squadra è fantastico, tutti ascoltano e vogliono fare quello che chiedo. Abbiamo perso Mesto e Zuniga e queste cose non sono controllabili. Maggio veniva da un infortunio e sta migliorando e Armero che gioca sempre". Quanto all'attegiamento tattico e all'ipotesi di schierare un centrocampista in più, Benitez ha le idee chiare: "Vogliamo costruire una squadra con un atteggiamento e una mentalità vincente, siamo all'inizio di questa strada". "Ogni volta è colpa di qualcuno o di un reparto - ha precisato -. Abbiamo il modulo giusto per fare bene, dal mercato arriverà un aiuto per fare ancora meglio ed il gruppo è buono e può competere a livello italiano ed a livello internazionale abbiamo avuto la sfortuna di un girone difficilissimo".



La condizione della squadra

"Ho sentito che qualcuno parlava di calo fisico. La squadra ha corso di più per intensità e sprint nelle ultime due partite, quindi il calo fisico non c'è. Abbiamo perso equilibrio in qualche circostanza ed abbiamo perso un pò qualcosa nella gestione del pallone. Questo invece è vero".