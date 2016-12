Napoli, Benitez: "Mercato? Mi aspetto un regalo di ottima qualità"

00:58 - Ultima partita del 2013 per il Napoli di Benitez che farà visita al Cagliari. "Essere così in alto dopo cinque mesi è qualcosa di importante - ha commentato il tecnico spagnolo -. Speriamo di vincere e che il 2014 sia ancora migliore". La testa è già al mercato invernale: "E' normale che mi aspetti qualche regalo, ma meglio un giocatore ottimo che due o tre di livello normale. Chi arriverà dovrà dare qualcosa che non abbiamo già e non è facile".

LE PAROLE DEL TECNICO IN CONFERENZA

Ancora sul mercato

E' cambiata la considerazione che avevo di questa rosa dopo averli conosciuti tutti. Ora mi aspetto qualcosa dalla società, ma sono sereno

Un commento sugli arbitri

Credo che il loro lavoro sia difficilissimo. Sono cresciuto nel Real Madrid e lì il rispetto per gli arbitri è molto importante. In Inghilterra non ti permettono di parlare di arbitri, ti multano. In Italia invece se ne parla ancora prima di iniziare la partita

Lei vuole qualità. Meglio tanti giocatori buoni o uno ottimo?

Abbiamo bisogno di giocatori che giochino meglio di quelli che abbiamo. Preferisco prendere un solo giocatore di livello altissimo, piuttosto che tre-quattro di un livello che abbiamo già in rosa. Non sarà facile

Come sta Reina, può rientrare contro il Cagliari?

Pepe si è allenato regolarmente e decideremo alla fine. Rafael ha giocato bene in queste partite.

Ci traccia il suo punto sul calcio italiano dopo cinque mesi?

E' cambiato un po'. Vediamo qualche squadra che palleggia di più rispetto al passato, anche guardando i numeri. Si guarda anche ad offendere e non solo a difendere. Ci sono più gol di prima, è positivo per lo spettacolo

Cosa state cercando sul mercato?

Giocatori di qualità. Devono dare qualcosa in più alla squadra, ma non faccio nomi né dico i ruoli.

Il Napoli è maturo per giocare in modi diversi durante la stessa partita?

Sì, stiamo lavorando per quello. Stiamo facendo grandi passi avanti

Reveillere ha faticato: è ancora indietro o dovrebbe giocare a destra?

Non giocava da quattro mesi, deve lavorare e migliorare fisicamente

E' possibile rivedere Pandev dietro Higuain?

Vediamo chi starà meglio. Non decido in base agli avversari, ma in base a come vedo i giocatori in allenamento

Partita difficile a Cagliari in una sfida molto sentita: con che spirito giocherete in Sardegna?

L'ultima prima di Natale è sempre più difficile. Dal punto di vista dell'allenatore siamo preparati, ma sappiamo che sarà difficilissimo

Si può vincere in Italia rischiando di più in difesa?

Chiaramente si può vincere, anche se l'equilibrio è importantissimo. Bisogna trovare l'equilibrio con la squadra che si ha a disposizione. All'inizio difendevamo bene, adesso un po' meno. Possiamo difendere bene e mantenere un attacco prolifico

Avete sempre preso gol nelle ultime sette: c'è qualche segnale di miglioramento?

Sappiamo che dobbiamo fare meglio la fase difensiva. Ho fiducia nella squadra

E' importante che questa rosa venga arricchita?

E' normale che mi aspetto qualche "regalo". Ma non è un mercato facile e non è semplice trovare giocatori che migliorino questa rosa

Ultima partita dell'anno: il risultato modificherà il giudizio sui primi mesi?

No, il percorso è ancora in corso. Se vinciamo sarà ancora meglio. Essere dove siamo dopo cinque mesi è qualcosa di importante. Speriamo che nel 2014 sia ancora meglio