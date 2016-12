Napoli, Benitez: "La Juve? Sono i più forti, e Conte lo sa"

20:45 - Da quando è arrivato a Napoli i tifosi non gli hanno chiesto altro che di battere la Juve: sintomo di una rivalità che Benitez non ha tardato a comprendere in pieno: "So cosa significa questa partita: dovremo mettere in campo il carattere, giocare con la testa e con il cuore". E poi la frase che ha irritato Conte: "Sono i più forti, hanno la rosa più completa, anche Conte lo sa. Higuain sta bene. Formazione? Diciamo che Conte non avrà sorprese".

LA CONFERENZA STAMPA

La partita con La Juve è molto sentita in città. Se ne è reso conto in questi pochi mesi?

"Quando vado per la strada, in città, tutti mi dicono che è una partita importante soprattutto per la posizione in classifica".



Come sta Higuain dopo la partita col Marsiglia?

"Higuain ha recuperato il suo livello fisico, sta meglio e può giocare anche 90 minuti. Le partite di Champions sono difficili ed è giusto fare sempre un po' di turn-over. La Juve ha una rosa fortissima, la più forte del campionato. Tutti sappiamo che è così, anche Conte lo sa perchè è intelligente. E' la favorita per lo scudetto. Ciò vuol dire che non dovremo sbagliare nulla per vincere. Dovremo giocare questa partita con la testa e col cuore".



Giocare allo Juventus Stadium è molto difficile. Teme il fattore ambientale?

"Quando ero all'Inter si parlava spesso di partite difficili. Sappiamo che la Juve è una squadra forte, ma dipenderà molto da noi, da come scenderemo in campo. Ho parlato con la squadra e continuerò a farlo, ma sono sicuro che i miei ragazzi abbiano l'esperienza giusta per affrontare certe gare. Dovremo subito mostrare il carattere allo Juventus Stadium, proprio come abbiamo fatto col Marsiglia. La Juve è forte e dovremo fare di tutto per tenerli a bada. Mancano 26 partite alla fine del campionato. Se battiamo la Juve daremo un segnale forte, ma anche loro staranno dicendo lo stesso. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro".



Contento dell'arrivo di Reveillère?

"Non è stata una mia scelta, è stato Bigon a parlarmene anche se lo conoscevo già. E' un professionista, è un calciatore di qualità e può darci una mano. Gioca sia a destra che a sinistra, sa cosa voglio".



Eventuali cori razzisti?

"Non sta a noi decidere se la gara deve continuare o meno, c'è qualcun altro che dovrebbe farlo. Faremo il nostro lavoro, noi dobbiamo accontentare i tifosi".



Tevez-Llorente o Tevez-Quagliarella? Chi preferirebbe?

"E' una domanda per Conte. Non per me. Non ho pensato al loro modulo, so che possono giocare in tanti modi. E' una squadra di qualità, ma noi andremo avanti con la nostra idea. So cosa significa Juve a Napoli. I tifosi mi dicono cosa vuol dire questa partita: non la paragonerei a Real-Barcellona, per la passione dei tifosi napoletani la paragonerei ad Atletico Madrid e Real. Daremo il massimo. La formazione? Diciamo che Conte non troverà alcuna sorpresa. Domani non servirà la partita perfetta, ma abbiamo fiducia in noi. Loro sono forti e se giocheranno bene sarà difficile batterli. Pirlo? E' un giocatore importante per loro, ma noi non baderemo solo a lui".



Soddisfatto sin qui del suo Napoli?

"Mi aspettavo un Napoli forte, ma sapevo che lavorando giorno dopo giorno avremmo raggiunto dei buoni risultati. Il Napoli deve ancora crescere, è meglio pensare ad analizzare gli errori e poi si pensa alla vittoria".