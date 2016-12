Napoli, Benitez: "Intensità e carattere le chiavi per vincere"

13:27 - E' un Rafa Benitez soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Serie A Live a fine partita. Lo spagnolo spiega così il successo sulla Lazio: "Per vincere le partite del campionato italiano bisogna avere qualità, equilibrio e intensità - dice -. Per noi è importantissimo, è la chiave di tutto. Higuain? Ha fatto un grande lavoro, ma è la squadra che ha vinto". E ancora: "Dobbiamo pensare a lungo termine per essere competitivi nel tempo".

Intensità e progetto: sono queste le basi del lavoro di Benitez. Lo spagnolo lo dice e lo ridice: "Possiamo anche analizzare il nostro lavoro partita per partita - spiega -, ma per crescere dobbiamo incominciare a ragionare guardando più in là. L'ho ripetuto ancora a De Laurentiis: questa squadra deve essere sempre tra le prime quattro del campionato italiano, serve questo per vincere magari un campionato o una coppa".Per il momento, però, Benitez si dice "molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. Il campo era brutto e la Lazio è una squadra forte. Non era facile vincere e d'altronde in Italia non è facile vincere mai. Parlo sempre di intensità? Lo faccio - scherza - perché il mio vocabolario non è molto ampio".



Ma la vittoria è stata speciale soprattutto per due giocatori: Pandev e Higuain. Il macedone si toglie lo sfizio di punire la sua ex squadra e spiega: "La mia esultanza non era polemica verso i tifosi, ma verso la dirigenza. Ci siamo lasciati malissimo con il presidente. Ma non voglio tornare su questa storia...". Non ci torna ma, nell'esultanza per il gol, gli scappa, pare, un "bastardo di m..." rivolto alla tribuna.



Molto diverso l'umore del Pipita, comunque felicissimo per il ritorno al gol: "Per noi era una partita fondamentale, non potevamo allontanarci dal top della classifica: sono molto felice sia per me che per la squadra - spiega l'argentino -. Ho segnato e aiutato la squadra a vincere. Ho sentito la fiducia dei tifosi e sono rimasto tranquillo anche quando le cose non andavano. Manca tanto alla fine, stiamo facendo bene e dobbiamo crescere".