Napoli, Benitez: "Il gol a freddo ha cambiato tutto"

10:13 - La sconfitta con la Juventus non ha tolto il sorriso al tecnico del Napoli Rafa Benitez: "Aver preso gol dopo due minuti ha cambiato tutto. Da lì abbiamo avuto venti minuti di difficoltà, ma poi si è visto il vero Napoli fino al 2-0". La battaglia dunque è andata a Conte: "Io penso di poter vincere giocando alla mia maniera, ma ognuno intende il calcio a modo suo. In cosa la Juve è più forte? Giocano insieme da 3 anni e fatturano di più...".

Il gol di Llorente ha scombussolato la tattica del tecnico spagnolo: "Tutti sanno che la Juventus è una squadra forte e l'esser andati subito sotto ha cambiato le carte in tavola. Abbiamo avuto problemi per venti minuti, poi fino al 74' abbiamo mostrato qualità e carattere. Poi hanno trovato due gol di qualità". Non è un problema di personalità per Benitez: "Non credo sia quello il problema. Dovevamo avere più possesso palla e nel secondo tempo abbiamo mostrato buon livello. Siamo all'altezza della Juventus e siamo in crescita. Loro però è tanti anni che sono al vertice". Fari puntati su Hamsik: "Non ho dubbi sulle sue qualità, ma il calcio si gioca in undici". Pirlo non marcato a uomo: "Dobbiamo crescere come personalità e per questo non dobbiamo concentrarci su un solo giocatore avversario".