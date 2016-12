Napoli, Benitez: "Higuain si è allenato bene, decideremo insieme se giocherà o meno"

10:20 - Il futuro in Champions del Napoli passa dalla trasferta di Marsiglia, con tanti dubbi soprattutto per le assenze in difesa e per l'acciaccato Higuain. "E' un test importantissimo per noi - ha dichiarato Benitez in conferenza -. A Marsiglia ci sarà un ambiente caldo". Il Pipita si è allenato: "Ha lavorato bene, ma parlerò con lui e il dottore per capire le sue condizioni. Deciderò sul cuscino, così come per i quattro difensori".

LE PAROLE DI BENITEZ

Problemi in difesa, decisa la formazione?

Non l'ho ancora decisa. I difensori si stanno allenando tutti bene.

Che ne pensa del Marsiglia? Chi teme di più?

Mi piace parlare della squadra, non dei singoli giocatori. E' una squadra forte, pericolosa sul campo.

E' stato in contatto col Psg?

Parliamo del Napoli e del Marsiglia, è più importante. Del resto parleremo a fine anno

La situazione di Paolo Cannavaro

Paolo è un professionista al 100% ed è un esempio per tutti perché è il capitano. Tutti sono professionali, Fernandez, Albiol e gli altri. Deciderò come sempre sul cuscino... Questo vale anche per Higuain. Non ho problemi col gruppo, si allenano tutti benissimo

Sul girone di Champions

Si diceva che fosse un girone della morte. E' difficilissimo, Arsenal e Borussia sono fortissimi e queste due partite saranno decisive. Se non vinciamo qui, bisognerà vincere le altre sfide difficili. E' un test importantissimo.

I precedenti col Marsiglia e il Velodrome

Qui ho vinto due volte con il Liverpool. Ricordo un gol spettacolare di Torres e i tifosi accanto alla squadra. Lo stadio crea un ambiente che dà forza alla squadra. Mi è rimasto impresso.

Come state dopo la sconfitta di Roma?

All'Olimpico abbiamo dimostrato forza e sicurezza. E' facile guardare la classifica e dire che abbiamo perso, ma io guardo alla prestazione. Così come abbiamo fatte bene a Roma, dovremo fare bene anche col Marsiglia. Proveremo a vincere aspettando cosa accade nell'altra gara del girone. I conti si fanno alla fine.

Qual è la situazione di Higuain, ci sarà?

Gonzalo si è allenato bene sia ieri che oggi. Vediamo ogni giorno come sta, ma la decisione sarà tra me e lui. Ha bisogno di tempo insieme alla squadra, quando sentirà di essere a posto vuol dire che è pienamente recuperato.

GOKHAN INLER

"Siamo a Marsiglia per fare una grande gara - ha dichiarato il centrocampista svizzero -. Vogliamo arrivare in alto ma serve grande concentrazione per imporre il nostro gioco. Non vedo scorie negative dalla sconfitta con la Roma, abbiamo giocato bene. Abbiamo perso, ma dobbiamo entrare in campo pensando positivo poi può accadere di tutto". Sull'ambiente caldo del Velodrome: "Sì, conosco il modo di vivere le partite qui a Marsiglia. E' simile a Napoli, c'è tanta passione. E' una cosa che mi piace"