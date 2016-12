Napoli, Benitez: "Grande reazione, potevamo segnare cinque-sei gol" 

23:44 - "La strada è lunga ma è la strada giusta". Così Rafa Benitez subito dopo il successo del suo Napoli sull'Inter. "Oggi non era facile vincere contro una grande squadra. Nessuna rivincita per me perché ho molti amici all'Inter, solo la soddisfazione di aver mandato i nerazzurri a meno sette. La squadra ha reagito all'eliminazione in Champions, abbiamo subito qualcosa ma potevamo segnare cinque-sei gol. Mazzarri? Grande stima e rispetto per lui".

"Siamo usciti dalla Champions a testa altissima" ha continuato Benitez. "Mi aspettavo questa prestazione contro una grande squadra. Una rivincita? No, ho tanti amici e parlano i fatti. Tranquillità, orgoglio e allegria nel vedere una squadra che gioca bene e vince una partita importante. Ho tolto Higuain per essere più coperti e colpire in ripartenza. Davanti i tre dietro la punta hanno sempre libertà, ma nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà in mezzo. Il rigore? Volevo Insigne sul dischetto, ma Pandev è stato veloce e non abbiamo avuto il tempo di cambiare”. Eppure in difesa restano problemi. “Certo, sappiamo che qualche volta sbagliamo e dobbiamo migliorare nella fase difensiva. Per gennaio mi aspetto i rientri di Zuniga e Mesto, poi vedremo. Nel secondo tempo abbiamo controllato meglio la partita, ma si vedono errori individuali e non di tattica. Maggio? Oggi era in difficoltà, ha perso qualche palla, ma sono comunque felice del suo lavoro”.