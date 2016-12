Napoli, Benitez: "Gara perfetta ma dovevamo segnare prima"

10:39 - "Ci è mancato solo di fare un gol prima, per avere così più tempo a disposizione". Così Benitez commenta l'amara eliminazione del Napoli dalla Champions. "Parliamo di un progetto, di una squadra in crescita e i giocatori in campo hanno dimostrato che questa è la strada giusta. Non possiamo rammaricarci, la squadra ha fatto un grande sforzo e meritava di passare". Il presidente De Laurentiis: "I ragazzi hanno onorato la maglia, niente amarezza".

"Non c'è amarezza. Questo girone della morte è stato una palestra di vita, di esperienza, formidabile - ha detto ancora De Laurentiis - Ora entriamo nei sedicesimi di finale di Europa League da protagonisti. Dopo quattro mesi la soddisfazione è vedere che non abbiamo sbagliato allenatore, non abbiamo sbagliato acquisti. Sono entrato negli spogliatoi e i ragazzi piangevano, gli ho detto basta, siamo usciti da un incubo, avete onorato la maglia, vi hanno applaudito e i tifosi del Napoli sono tosti, a volte hanno anche il vizio di fischiare che non si dovrebbe fare".