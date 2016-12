Napoli, Benitez: "Dovevamo vincere, siamo al 75%"

10:18 - Per la qualificazione resta ancora tutto da decidere, ma intanto il successo di Marsiglia è un'importante iniezione di fiducia per il Napoli: "Sapevamo che era un girone difficile - dice Benitez -. Arsenal e Borussia sono forti, noi dovevamo vincere e l'abbiamo fatto". Sulla formazione: "Si dice che ho scelto bene, ma è facile con Mertens. Zapata migliora ogni giorno e Higuain non poteva giocare tutta la partita. A che punto è la squadra? 75%".

Rafa ha parole d'elogio per l'intero gruppo: "Si allenano tutti molto bene e si vedeva la grande concentrazione della squadra. Si sono sacrificati e ha fatto un'ottima partita. Il mio staff ha analizzato benissimo il Marsiglia e tutti sapevano cosa fare. Poi in campo hanno fatto benissimo quello che avevamo preparato alla lavagnetta. Una risposta dopo la sconfitta con la Roma? All'Olimpico abbiamo fatto bene, due occasioni da gol clamorose e tre pali, ma sapevamo che giocando così avremmo vinto le partite".