Napoli, Benitez: "Contro l'Arsenal senza paura ma con equilibrio"

14:38 - Tutto in una notte, sapendo che anche battere l'Arsenal potrebbe non bastare. "Noi pensiamo a giocare - ha detto Benitez alla vigilia della sfida di Champions - e ad attaccare senza paura ma con equilibrio. Loro sono fortissimi, tengono palla e sanno ripartire benissimo ma penso che tutto sia possibile: se serviranno tre gol ne faremo tre, se ne serviranno di più lo stesso. Reina? Valuterò domani. I tifosi? Sono certo che ci daranno grande appoggio".

Il primo a prendere la parola, anticipando il mister è Goran Pandev: "Domani sarà una partita molto difficile, molto delicata, molto tesa. La stiamo preparando bene, siamo isolati da tutto, stiamo facendo una grandissima Champions, è paradossale pensare che con tutti i punti che abbiamo rischiamo di non passare. Importante sarà non avere fretta, sappiamo quanto è forte l'Arsenal, dobbiamo seguire quello che il mister ci sta chiedendo. Sarà importante difendere bene ma difendere in undici. Il problema non sono i difensori, è la fase difensiva".



Incalzato dalle domande, Pandev parla poi del suo stato di forma e del rapporto con Higuain: "Con Gonzalo è facile giocare, aiuto molto la seconda punta. Io sto bene, vivo un buon momento di forma, ma domani non contano i singoli, conta solo la prestazione di squadra. Certo per me è molto importante la fiducia che sento da parte del mister, il gol aiuta gli attaccanti, ti dà morale e convinzione ma quello che spero è di passare il turno e basta, anche senza una mia rete. Cercheremo di dar fastidio agli inglesi, all'andata abbiamo fatto male e adesso vogliamo rifarci, consapevoli di quanto loro siano forti e completi".



Dopo il macedone tocca a Benitez: "I tifosi ci aiuteranno, non mi spaventa l'eventuale delusione di alcuni, sono certo che ci sosteranno e ci daranno tutto il loro entusiasmo. L'Arsenal è una squadra che sa ripartire con velocità, per questo dovremo attaccare ma sapendo che dovremo stare molto attenti. Arsene Wenger è capace di prepare molto bene queste partite: servirà equilibrio. Siamo in un gruppo difficile, affrontiamo ora questa partita pensando che tutto sia possibile e che sia bello potercela giocare con squadre così".



Poi sul presidente De Laurentiis: "Ci siamo sentiti, ci siamo parlati ma sono cose che riguardano noi. Adesso pensiamo alla partita e lasciamo da parte le altre cose e anche le combinazioni che arriveranno dall'altra partita. E' importante ovviamente quanto potrà fare o meno il Borussia contro il Marsiglia ma noi pensiamo prima a fare uno, due, tre, magari quattro gol. Poi vedremo. Nel calcio moderno tutti si conoscono, non ci sono segreti. Tutti conoscono le forze dell'altro. Wenger è il migliore allenatore della Premier, ha esperienza e fiducia nella sua squadra. Ma io ho fiducia nella mia".



Dalla partita ai singoli, Reina e Behrami su tutti: "Behrami si è allenato, Reina ha fatto differenziato, valuterò domani. Cambio di modulo?Decidiamo noi perchè abbiamo fiducia in noi stessi, decideremo di partita in partita. Ognuno la vede in un modo".



Una partita che arriva in un momento difficile per il Napoli, con le tossine del pareggio contro l'Udinese: "Siamo arrabbiati dopo la gara con l'Udinese, ma siamo stati capaci di pensare immediatamente alla prossima partita. I giocatori sanno quanto è importante la gara di domani, la mia squadra si allena benissimo, sono tutti professionisti. Ai tifosi che dicono di dare il 100% rispondo che diamo sempre il massimo".