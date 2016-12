Napoli: Benitez, conferma: "A gennaio un campione". Su Higuain: "Voglio almeno 20 gol"

In attesa del Torino, Rafa Benitez conferma le voci di mercato fatte trapelare da DeLaurentiis: "A gennaio puntiamo ad un giocatore di qualità. Non faccio nomi, ma Bigon è già alla caccia di un campione". Il tecnico azzurro per la gara con i granata non rischierà Higuain dal 1': "Gonzalo si allena bene ma deve stare tranquillo. Non è al 100%". Rafa però sa di poter contare su Hamsik: "Marek ha fatto 5 gol in 8 gare, è assurdo criticarlo".