Napoli, Benitez: "Col Borussia serve la partita perfetta"

19:46 - A Dortmund il Napoli si gioca il primo match point per la qualificazione agli ottavi di Champions League: "Rispettiamo il Borussia, serve un approccio perfetto - spiega Benitez in conferenza stampa -. Ma in Champions lo abbiamo già avuto in tre gare su quattro.... Mi piace giocare queste partite". Alla lista degli infortunati si è aggiunto Hamsik: "Non so chi giocherà al suo posto. Cambio di modulo? Prima vediamo chi è a disposizione".



LA CONFERENZA STAMPA DI BENITEZ

19:00 - Al termine della conferenza stampa di Benitez e Reina, è cominciato l'allenamento di rifinitura allo stadio.

18:55 - "Siamo senza Zuniga, Mesto e Hamsik e a questo pensa il Borussia, non all'assenza della sua difesa titolare (mancheranno Subotic e Hummels, ndr). Cambio di modulo? Analizziamo tutto e con i giocatori che abbiamo decidiamo". Finisce la conferenza stampa.

18:52 - "Conosciamo il nostro livello e quello delle altre squadre, ma come sempre nella mia carriera voglio pensare partita per partita".

18:47 - "Abbiamo giocato tante partite al massimo livello, in Champions ne abbiamo affrontate 3 su 4 con un approccio perfetto. Dobbiamo fare lo stesso domani sera, dimenticando invece le prove negative. Tutti sono disponibili. Dzemaili al posto di Hamsik? Tutti hanno la possibilità di giocare, ma non dico nulla per non avvantaggiare gli avversari".

18:45 - "Affrontiamo la competizione più importante, sappiamo cosa ci si aspetta da noi. Dobbiamo essere concentrati al 100%, ma andare in campo con tranquillità. Non possiamo soffrire per ogni partita".

18:41 - Prende la parola Benitez: "Incontriamo un avversario del massimo livello, mi piace giocare questo tipo di partite per mostrare il nostro valore. Tutta la squadra deve aiutare in fase difensiva e mostrare determinazione nell'andare avanti a fare gol. L'arbitro spagnolo? Non ne parlo, ma è internazionale".

18:30 - Inizia la conferenza stampa. Reina è il primo a prendere la parola: "Dopo le sconfitte con Juve e Parma la voglia di riscattarci è sempre più grande e abbiamo l'occasione per farlo. Sappiamo cosa ci aspetterà domani, fondamentale sarà l'intensità sin dall'inizio. Non giocheremo per il pareggio, anche perché loro sono giocatori di qualità. Sappiamo cosa vogliamo, ovviamente: passare alla prossima fase e quindi qualificarci così da tornare a Napoli con la qualificazione in tasca. Rispettiamo il Borussia, se domani dovessimo qualificarci bene ma se così non fosse ci giocheremo tutto con l'Arsenal. Per giocare devi avere una mentalità vincente, noi abbiamo un allenatore nuovo e giocatori appena arrivati ma abbiamo fatto bene".



IL VIDEO DELLO SBARCO E LA GIORNATA IN TEMPO REALE

17:30 - Alle 18:30 è prevista la conferenza stampa di Reina e Benitez al Signal Iduna Park.

13:20 - Arrivo a Dortmund. Il Napoli è atterrato in perfetto orario in Germania. Gli azzurri si sono subito diretti in albergo.

11:00 - Partenza per Dortmund: il Napoli si è imbarcato dall’aeroporto di Capodichino per Dortmund. Beniteze ha convocato 21 giocatori per la terza e ultima trasferta del girone di Champions League: assente Hamsik. Nel pomeriggio è prevista la conferenza stampa del tecnico e di un giocatore, poi la rifinitura della squadra sul terreno di gioco.

10:55 - Benitez evita le telecamere: vigilia tesa per il tecnico del Napoli. All'arrivo nello scalo partenopeo, Benitez ha infatti evitato cronisti e telecamere e si è subito infilato nella zona degli imbarchi senza rilasciare dichiarazioni.



10:50 - Volti tesi all'aeroporto: nessun sorriso e volti tesi all'aeroporto di Capodichino per i giocatori del Napoli, già concentrati in vista del big match col Borussia.