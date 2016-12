Napoli, Benitez cambia modulo per rilanciare Hamsik 

14:26 - Si sono parlati a lungo. L'avevano già fatto dopo la sconfitta con la Juve, si sono ripetuti ieri e oggi. Rafa Benitez e Marek Hamsik, faccia a faccia sereno, confronto costruttivo, novità all'orizzonte. Novità tattica, per il Napoli e lo slovacco, per una squadra che contro le grandi, fuori casa, ha sinora faticato troppo (Arsenal, Roma, Juve) e per un giocatore apparso nelle ultime settimane decisamente sottotono: e allora dal 4-2-3-1 ecco il possibile, probabile, passaggio al 4-3-3. Hamsik più basso, sulla linea di Inler e Behrami, faccia alla porta avversaria, pronto a innescare la sua corsa.

Quando? Presto. Contro il Parma magari, forse in Champions col Dortmund, cercando di evitare il rischio puntualmente verificatosi a Torino, quello di venire schiacciati dall'avversario e non riuscire a ripartire in velocità. Non a caso, una delle caratteristiche principali di Hamsik. "Il momento no di Marek? Gioca più di 50 partite l'anno, ci sta che in qualcuna di queste non sia al top" la difesa di Juraj Venglos, agente del trequartista slovacco, a tuttomercatoweb.com. "E' un giocatore fondamentale per il Napoli e per la sua Nazionale, lui non si tira mai indietro e cerca di dare sempre il massimo. Il cambio di ruolo? Personalmente credo che nella sua posizione attuale faccia molti gol e sia più di aiuto alla squadra, ma è a disposizione di Benitez e farà ciò che lui chiede".