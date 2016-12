Napoli, Benitez: "Abbiamo fatto il massimo su un campo difficile" 

00:13 - Rafa Benitez conosce bene l'importanza della vittoria del suo Napoli sul campo della Fiorentina: "Non voglio parlare dell'arbitro, ma solo della partita. Abbiamo vinto sfruttando lo spazio dietro la difesa, abbiamo fatto possesso-palla e cercato di ottenere il massimo su un campo molto difficile". L'allenatore è felice per la gara di Higuain: "La sua crescita procede bene, stiamo cercando di metterlo nelle condizioni di dare il massimo".

Prima del match c'è stato un incontro ravvicinato con Arrigo Sacchi: "La cena con Sacchi? Da lui c'è sempre da imparare, è un punto di riferimento, sa tanto di calcio". Quale sarà la chiave della stagione? "La rosa. Per lo scudetto ci sono Roma e Juventus: quest'ultima ha una rosa forte, mentre noi abbiamo fatto qualche acquisto ed abbiamo una rosa importante e dobbiamo migliorare, non abbiamo la loro esperienza". Su Mertens: "Sono tutti importanti per noi, lui, Insigne e Callejon. Anche Pandev può giocare sulla fascia, o Bariti. Lorenzo ha lavorato con un buon atteggiamento quando è entrato e la competizione tra loro è molto positiva".