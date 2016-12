Napoli, Benitez: "A gennaio mi aspetto nuovi arrivi. Hamsik? Ha un piccolo problema" 

18:46 - Marek Hamsik in dubbio per la sfida con il Parma. A comunicarlo Rafa Benitez: "Dobbiamo valutare le sue condizioni, ha accusato un piccolo problema al piede ma non sono preoccupato". Intanto però l'attenzione dell'allenatore del Napoli è già sul prossimo impegno di Champions col Borussia Dortmund: "Sarà una partita importante, probabilmente quella con l'Arsenal lo sarà ancora di più". Infine sul mercato di gennaio: "Mi aspetto qualche acquisto".

Parole pronunciate dal tecnico spagnolo a margine della conferenza di presentazione della stagione invernale in Val di Sole, sede del ritiro pre-campionato del Napoli.”Credo che i miei giocatori siano contenti del lavoro che svolgiamo - ha continuato Benitez - lo dimostra il fatto che giochiamo bene. Adesso voglio una reazione dopo il ko di Torino: ho analizzato il video della partita con la Juve ed è chiaro che abbiamo sbagliato l'approccio”.



Sarà fondamentale non fare altrettanto col Parma e poi, soprattutto, in Champions: “La partita col Dortmund sarà molto importante, ma probabilmente quella con l'Arsenal lo sarà ancora di più. Sarà difficilissima e dobbiamo essere concentrati 100%".



Immancabili poi le domande di mercato: “Per gennaio mi aspetto qualcosa ma non tutti questi nomi apparsi sui giornali. Noi lavoriamo da molti mesi in questo senso, con Bigon mi confronto continuamente. Non dico però di cosa abbiamo bisogno perché se dicessi che manca un portiere Reina, Rafael e Colombo se la prenderebbero. Ci accostano dai 50 ai 100 calciatori, chiederò alla Lega Calcio di allargare le rose".



Rinforzi per una rosa da accrescere in vista dei tanti prossimi impegni: "Tra una sosta e l'altra abbiamo otto partite. Quelle che ci attendono saranno molto importanti. Così come le ultime dieci saranno importanti per la lotta allo Scudetto. Voglio vedere il mio Napoli lottare e vincere".

HAMSIK MIGLIORA

Intanto però Hamsik ha lavorato coi ompagni nella seduta di allenamento di questo pomeriggio. A Castelvolturno nel frattemo stanno rientrando i vari nazionali: già lo hanno fatto Radosevic e Higuain mentre Albiol, Reina, Fernandez e Armero sono attesi in giornata.