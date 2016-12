Napoli-Arsenal: denunciati i quattro attivisti Greenpeace

12:18 - E' costato quattro denunce il blitz al San Paolo di Napoli di due uomini e due donne attivisti di Greenpeace. Tutti di origini italiane, i quattro hanno calato dal tetto uno striscione a sostegno di Cristian D'Alessandro (arrestato per un assalto a una piattaforma petrolifera Gazprom) durante la sfida di Champions con l'Arsenal. La denuncia è per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e violazioni di natura amministrativa.

Non è però la prima volta che gli attivisti di Greenpeace scelgono il palcoscenico della Champions League per le loro azioni dimostrative: è già successo durante Basilea-Schalke 04 dello scorso 1 ottobre. In Italia una protesta simile si verificò durante la finale di Coppa Italia del 2011 quando dalla tribuna Tevere dello stadio Olimpico di Roma fu srotolato uno striscione contro il nucleare.