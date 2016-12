Napoli, alcuni tifosi assaltano un ristorante a Londra

19:13 - Un assalto in piena regola, andato in scena prima di Arsenal-Napoli. A Londra per seguire la propria squadra, una trentina di tifosi (?) partenopei - come riportato dalla stampa britannica - ha fatto irruzione in un ristorante distruggendo finestre, sedie e ferendo almeno una persona. Al Piebury Corner, punto di ritrovo dei tifosi dei Gunners prima della partite, in quel momento erano presenti circa 50 persone.

Secondo quanto riferito da SkyNews, i teppisti sono entrati nel locale col viso coperto da sciarpe. Paul Campbell, proprietario del ristorante, spiega al Daily Mail: "E' stato un attacco immotivato. C'erano tre ragazze sedute vicino a me e questi delinquenti appena sono entrati hanno strappato loro le sedie. Non sono stati minimamente provocati, penso che abbiano scelto a caso perché hanno visto un ristorante affollato e volevano combattere contro qualcuno". Il London Ambulance Service ha poi confermato che un uomo di circa 40 anni è stato ricoverato in ospedale con ferite, non gravi, alla testa.