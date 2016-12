Napoli, AdL ringrazia, rilancia e investe: obiettivo Mascherano

10:01 - "Se avessimo passato il turno giocando male non avrei provato la stessa soddisfazione di stasera. La squadra è stata fantastica! Grazie ragazzi, grazie Rafa!". La firma è quella di Aurelio De Laurentiis già pronto a guardare oltre la beffa di un'eliminazione incredibile, perché mai una squadra era uscita dalla Champions con 12 punti. Benitez blindato e avanti col progetto e con gli investimenti: il primo nome per rilanciarsi è quello di Mascherano.

Avanti. Ecco la parola d'ordine presidenziale. Avanti in campionato e in Europa League. Convinti e sicuri, della propria forza e del progetto. Nonostante tutto, nonostante una eliminazione che mai si era vista nella storia della Champions League. Terzo posto nel girone, con il doppio della media punti dei non qualificati in tutte le precedenti edizioni della competizione europea. Terzi, dopo che negli ultimi 20 anni soltanto 14 squadre non avevano passato il turno con 9 punti e addirittura solamente 9 non erano arrivate agli ottavi chiudendo la prima fase a quota 10. Incredibile, pensando che lo Zenit San Pietroburgo lunedì sarà tra le squadre sorteggiate a Nyon dopo che ieri sera ha chiuso il girone con soli 6 punti.



E allora? E allora un presidente come De Laurentiis non molla ma rilancia. Perchè la strada è quella giusta, perché il rammarico per le sconfitte esterne a Londra e Dortmund e l'epilogo beffardo di ieri non possono cancellare il fatto che al San Paolo sono caduti tanto i vice-campioni d'Europa quanto i leader della Premier inglese. Rilanciare con acquisti mirati. E allora ecco il primo nome che torna di moda, quello di Mascherano, mai uscito dall'arbita Napoli e adesso ancora più vicino visto l'interesse del Barcellona per David Luiz.. Il primo nome, non il solo: per lottare per lo scudetto senza dimenticare l'Europa League e una finale che si giocherà a Torino, allo Juventus Stadium. Un particolare certo non secondario.

I TWEET PRESIDENZIALI

Se avessimo passato il turno giocando male non avrei provato la stessa soddisfazione di stasera (continua)

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 11 Dicembre 2013

La squadra è stata fantastica! Grazie ragazzi, grazie Rafa! #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 11 Dicembre 2013