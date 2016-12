Napoli, AdL carica Higuain: "Auguri Pipita, fai gioire il tuo popolo"

11:17 - Il regalo sogna di farlo lui ai tifosi del Napoli domani contro l'Arsenal nella sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions, con un giorno di ritardo sul compleanno. Gli auguri per i 26 anni che compie oggi hanno già sommerso Higuain che ha ringraziato via twitter. E tra i tanti messaggi anche quello del presidente De Laurentiis. "Auguri Pipita. A Napoli ai campioni regalano un affetto unico. Lo farai anche tu per la gioia di un popolo".

IL MESSAGGIO DEI TIFOSI

Non solo però il presidente De Laurentiis. Stamattina infatti, sui cancelli di Castelvolturno, sono apparsi numerosi messaggi di auguri per l'argentino, scritte, palloncini e tanto affetto per l'attaccante cui i tifosi azzurri si aggrappano per continuare il cammino nell'Europa dei grandi.

BENITEZ PREPARA LA SFIDA CON L'ARSENAL

Intanto il count-down verso la sfida con l'Arsenal sta arrivando agli sgoccioli. Stamattina per la squadra ultimo allenamento a Castelvolturno e ultimi dubbi da sciogliere per Rafa Benitez, in particolare quello che riguarda Reina che ha svolto un lavoro personalizzato, non è al meglio ma è comunque stato regolarmente convocato. Prima dell'inizio della seduta tutta la squadra ha festeggiato Higuain, sorpresa però anche per Pandev - l'uomo più in forma in questo momento - che ha ricevuto la visita dei suoi familiari. Al termine dei lavori, parola a Rafa Benitez in conferenza stampa.

I RINGRAZIAMENTI DEL PIPITA

Buenas noches. Hoy cumplo un añito mas 26.Gracias a todos.Saludos.

— Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 9 Dicembre 2013