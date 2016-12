Napoli, accusa di plagio per la mimetica: la maglia potrebbe essere sequestrata a Dortmund

17:23 - L'utilizzo della maglia mimetica, a Dortmund, potrebbe costare al Napoli una multa e, addirittura, il sequestro delle casacche in diretta, sotto gli occhi del pubblico. Tutto nasce dall'accusa della Global Striker, marchio tedesco che - come riportato da europacalcio.it - accusa i partenopei di aver copiato il tema della terza maglia prendendo spunto da un suo modello che voleva commercializzare. La Macron replica: "Progetto nostro".

Tilmann Meuser, titolare del marchio Global Striker, sostiene di aver commissionato, qualche mese fa, una maglia con tema mimetico a un'azienda della provincia di Napoli. La produzione sarebbe dovuta avvenire in Cina, ma alla fine non se ne fece nulla.



Questa azienda napoletana - e arriviamo all'accusa della Global Striker - produce in Cina proprio nella stessa fabbrica dove produce la Macron, attuale fornitore tecnico del Napoli, che ha realizzato la terza maglia partenopea. Da qui nasce l'accusa di plagio per il tema "camouflage" della divisa partenopea. Una denuncia che potrebbe costare una multa a De Laurentiis e il sequestro della maglie all'interno dello stadio di Dortmund.