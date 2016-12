Nagatomo batte Honda: il derby è già cominciato 

15:31 - Nagatomo meglio di Honda. Il nerazzurro meglio del centrocampista che a gennaio vestirà la maglia del Milan. Un derby d'Asia che tocca all'Inter, in virtù della decisione dell'AFC, la Confederazione calcistica dell'Asia, che ha premiato Yuto Nagatomo come miglior giocatore asiatico militante nei campionati esteri del 2013.

L'esterno dell'Inter, premiato a Kuala Lumpur, succede nell'albo d'oro al connazionale Shinji Kagawa del Manchester United. "Grazie alle sue brillanti performances in Serie A e con la maglia della Nazionale giapponese alla Confederations Cup e nelle qualificazioni ai Mondiali, Nagatomo si è aggiudicato il premio davanti al connazionale Keisuke Honda e al coreano Son Heung-Min", c0me si legge sul comunicato del sito ufficiale della AFC.