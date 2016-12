Multa di 5.000 euro per i cori dei bambini, la Juve si infuria 

20:23 - La Juventus dovrà pagare 5000 euro di multa a causa dei cori ingiuriosi rivolti dai "giovanissimi sostenitori" bianconeri al portiere dell'Udinese Zeljko Brkic. Lo ha deciso il giudice sportivo. Circa 12500 bambini hanno riempito le curve dello Juventus Stadium squalificate per discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani. Ammende anche per Roma, Lazio, Cagliari, Inter, Verona, Atalanta e Parma. Due giornate a Jankovic (Verona).

Il centrocampista del Verona è stato punito per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

Una giornata di squalifica per Sorensen (Bologna), Barrientos (Catania), Britos (Napoli), Cacciatore (Verona), Cigarini (Atalanta) e Matuzalem (Genoa).



COMUNICATO JUVE: "SCONCERTO"

Poche ore dopo la notizia della multa per i cori dei bambini in curva, la Juventus ha emesso un comunicato ufficiale. Eccolo: " "Juventus Football Club esprime il proprio sconcerto per l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo alla Società "per avere suoi (giovanissimi...) sostenitori rivolto ripetutamente ad un calciatore della squadra avversaria un coro ingiurioso" Ovviamente Juventus Football Club non intende avviare l'iter consueto di giustizia sportiva su una vicenda che non merita alcun ricorso. L'iniziativa complessiva ha coinvolto quasi 13 mila ragazzini, grazie alla collaborazione di Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale di Serie A, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Questura di Torino, Associazione Italiana Calciatori, Ufficio Regionale Scolastico, Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta FIGC LND, Comune di Torino, GTT, Centro Unesco di Torino e Commissione Italiana per l'Unesco. "Gioca con me... Tifa con me" è stata un'iniziativa che ha suscitato emozione ed apprezzamento da parte di tutti e, nonostante questo increscioso strascico disciplinare, proseguirà anche in occasione di Juventus-Sassuolo. Con l'auspicio che presto gli usuali frequentatori degli stadi (non solo dello Stadium) possano trovare modalità civili di interazione con i protagonisti in campo e tolleranti tra loro".