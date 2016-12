Mourinho: "Il tutor di Balotelli si divertirà"

18:41 - "Mario Balotelli è un ragazzo fantastico e la mia idea è che il tutor con lui possa solo divertirsi. Non so quale sia il suo compito, ma di sicuro con un ragazzo pazzo e scatenato come lui non si annoierà mai". Parola di José Mourinho, uno che conosce molto bene l'attaccante rossonero per averlo allenato ai tempi del triplete dell'Inter. L'attuale tecnico del Chelsea scherza così sulla figura afficanta a Balo dalla società rossonera.

Alla vigilia del big match con il Manchester City lo Special One è particolarmente ironico anche su Ferguson: "Tutti parlano del suo libro. Ogni giorno esce una storia. Se continua così, nessuno lo comprerà più. Fatemelo leggere prima di commentare".

Mou si fa serio quando si parla della lotta al razzismo: "Yaya Toure ha tutta la mia simpatia e solidarietà. I miei valori sono noti. La maggior parte delle persone che frequentano gli stadi sono perbene, ma purtroppo c’è una minoranza che si comporta in modo incivile. Rispetto la sua opinione sul boicottaggio del mondiale in Russia, ma non la condivido. I giocatori neri sono importanti e la storia del calcio dimostra che la loro presenza in un evento planetario come il mondiale è fondamentale. Yaya? Un calciatore straordinario. Il calcio sta facendo di tutto per debellare il fenomeno, ma la battaglia deve cominciare nelle case, in famiglia e nelle scuole".

In Spagna c'è il super Clasico Barcellona-Real: "Non dico nulla prima della partita perché intendo trascorrere una vigilia tranquilla. Sabato voglio andare a dormire sereno. Tifo per il Real, chiaro, ma non aggiungo altro".