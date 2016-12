Mourinho dice no a Balotelli: "Sta bene al Milan e ci resterà" 

18:38 - José Mourinho dice no all'ipotesi Balotelli al Chelsea. "Sta bene al Milan e ci resterà a lungo", ha detto l'allenatore dei Blues. Un'idea che si stava facendo strada, nelle voci di calciomercato. Un segno comunque che il feeling tra il tecnico e Supermario, dopo le turbolenze interiste, è rinato. Poi Mourinho parla di arbitri, gli arbitri inglesi, e per non smentire la sua fama, attacca i direttori di gara. E' sempre Mou, il numero uno.

Conferemza stampa, dunque. E José Mourinho ha parlato di Balotelli: "Mario oggi gioca al Milan. Sta andando bene e gli auguro di restarci a lungo". Così lo Special One ha liquidato le voci di un possibile sbarco di SuperMario al Chelsea. Voce che da un paio di settimane riempie pagine e siti di calciomercato,. Una risposta perentoria che non lascia dubbi né incertezze: al momento Balotelli non rientra nei piani di Mou.

Il tecnico portoghese, più che al mercato, alla vigilia della trasferta sul campo del West Ham, parla di arbitri. E lo fa per attaccare Mike Riley, capo degli arbiri inglesi, che in settimana si era scusato con il West Bromwich per un rigore (ritenuto all'unanimità ad eccezione di Mou) inesistente, che aveva regalato il pareggio in extremis al Chelsea.



"Nessuno però mi ha chiamato per scusarsi del fatto che non era fallo la punizione da cui è nato il secondo gol del West Brom - la replica ironica di Mou -. E' una situazione davvero curiosa. Ora gli arbitri sanno che se sbagliano a favore del Chelsea, il loro capo chiamerà gli avversari per scusarsi. Sono curioso di capire se questo è un nuovo inizio e se sarà così per tutti".