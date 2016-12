Mourinho-Benitez, botta e risposta su Terry

10:44 - Ci risiamo. Josè Mourinho ha attaccato nuovamente Rafa Benitez. Nel commentare la sconfitta del suo Chelsea contro lo Stoke City, il portoghese ha affermato: "Quando sono arrivato ho dovuto ricordare a Terry la sua importanza per il club perché la sua autostima era stata influenzata in relazione alla scorsa stagione". In serata è arrivata la 'replica' dell'allenatore spagnolo, ai Blues l'anno passato, al termine del pari contro l'Udinese: "Non mi interessa".

I due tecnici non si sono mai amati e continuano insomma a non amarsi. Mourinho si è soffermato non poco sulla situazione del difensore inglese: "È rimasto un pò colpito per i dubbi sul suo conto. Si era chiuso in un dolore silenzioso. Io gli ho detto che se lavorava sodo fin dal primo giorno, lui avrebbe giocato di più rispetto alla scorsa stagione. Sta facendo bene, si comporta bene e lavora bene".

Lo Special One è andato poi oltre paragonando Terry a Zanetti: "Giocatori come John possono rimanere su un livello stabile quando restano se stessi. Io guardo ad esempio a uno come Zanetti, nel 2008 e nel 2012 lui è rimasto lo stesso. Altri invece non sono gli stessi da una stagione all'altra per qualche motivo".

Probabile che queste punzecchiature non siano le ultime...