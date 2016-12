Mourinho: "Balotelli e Neymar sono due tuffatori" 

10:39 - Josè Mourinho va all'attacco di Neymar e Balotelli. Il tecnico del Chelsea è tornato sugli episodi di coppa che hanno visto protagonisti i due giocatori: "Si vede chiaramente che in Champions c'è la cultura della piscina, ci si tuffa. Si è visto e a Glasgow e ad Amsterdam, la cosa mi preoccupa perchè anche noi combattiamo per la Champions". "Klopp è stato squalificato per due turni per aver insultato l'arbitro, ma con Neymar e Balotelli?" ha aggiunto Mou.

Lo Special One, secondo quanto riportato da Marca.com, ha chiesto l'intervento dell'Uefa e fatto intendere che al Chelsea è 'vietato' simulare: "Io non sono nessuno, do solo la mia piccola opinione. Se la Uefa non farà qualcosa, loro lo faranno di nuovo. I miei giocatori sanno che avranno problemi con me se si tuffano. Gli ho raccontato tante volte che è sbagliato, che è una cosa che odio".