Morto Umberto Panini, il re delle figurine 

16:09 - E' morto a Modena a 83 anni Umberto Panini, ultimo dei quattro fratelli che negli anni '60 diedero vita all'impero delle Figurine Panini sulle collezioni dei Calciatori. Era, nel team di fratelli Giuseppe, Franco e Benito, tutti scomparsi, il più vocato alla parte industriale e tecnica dell'avventura editoriale. Proprietario di una nota collezione di automobili e moto, aveva sviluppato a tempo pieno l'azienda agroalimentare Hombre a Modena.

"Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Umberto Panini. Nonostante lui fosse uscito, insieme ai fratelli, dalla compagine societaria oltre 25 anni fa e si fosse dedicato alla sua azienda agroalimentare e alla sua passione per le auto e per la meccanica, il legame con l'azienda Panini e le persone che avevano condiviso con lui questa avventura meravigliosa era rimasto forte". Così l'ad della Panini, Aldo Sallustro, commenta la scomparsa di Umberto Panini. "Grande era la stima e l'affetto personale che mi legavano a Umberto Panini - ricorda ancora il manager - grazie alla sua profonda umanità e semplicità, al di là della figura imprenditoriale che ha rappresentato. In fabbrica, vi e' ancora tangibile la testimonianza del suo genio tecnico, con le macchine da lui progettate negli anni '60 che ancora sono parte integrante del processo di confezionamento delle figurine. Ma è soprattutto nel ricordo delle persone che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui che si percepisce cosa è stato realmente Umberto Panini. Mancherà sicuramente tanto a tutti noi".