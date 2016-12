Moratti-Thohir, mercoledì è un giorno cruciale 

13:11 - Avanti piano, dice Moratti. A proposito dell'interminabile (fin qui) attesa della partnership con Thohir. Le firme, i fax, magari il fastidio (tavolta) delle risposte ogni giorno, alla stessa domanda. Due giorni dopo Inter-Roma, il presidente non ha molta voglia di parlare della querelle. A quando l'ultimo passo? A quanto pare, ci sono scadenze imminenti: fissate a mercoledì 9 ottobre. Per arrivare al trasferimento dei poteri (meglio: parte di essi) fissato a fine ottobre.. Altrimenti?



Questo è il punto, il senso dell'attesa imminente. Questione di ore, 24-48 ore, perché i fax da Giacarta incrocino quelli della sede-Inter. I legali sono al lavoro, se tutto fosse chiaro non ci sarebbe stato bisogno di tanto tempo: dicono che il dossier sia una montagna di pagine e clausole e che tutto deve essere scritto con chiarezza, senza ombre e nemmeno dubbi. E' da capire. Problemi ce ne sono stati, recenti e anche meno recenti. Tutto sta procedendo.

La scadenza di mercoledì, da quel che risulta, riguarda i tempi tecnici di una trattativa destinata a chiudersi con l'assemblea dei soci dell'Inter, il 28-29 ottobre, che dovrà ratificare il nuovo assetto societario. Con tre settimane di anticipo devono essere formalizzati certi passaggi, che poi andranno al vaglio assembleare. Altrimenti ci sarebbe uno slittamento. E non è pensabile -oggi- correre incontro a qualche colpo di scena, un clamoroso colpo di scena. Il futuro dell'Inter è segnato su quest'asse Milano-Giacarta.

Sulle funzioni dei dirigenti, del nuovo Cda, di chi sarà il presidente, a chi toccherà il ruolo di traghettatore, e cosa farà Massimo Moratti, si è detto e scritto molto, e anche il contrario. Non è un "nodo" cruciale, questo, e comunque non è nemmeno marginale. La liquidità da far affluire alle casse societarie, invece, sembra (é) la questione principale. Due giorni o qualche ora, per capire: via fax, con le firme di chi consegnerà alla storia la nuova Inter. Finirà che...