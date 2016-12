Moratti: "Le firme? Non c'è fretta"

13:58 - Moratti-Thohir: ci siamo? Sì, o forse no. E Massimo Moratti sembra non avere fretta: "Non credo ci siano oggi", dice il numero uno nerazzurro. Un passo indietro? "No. La trattativa prosegue. Non ci sono mai stati grandi problemi nel portarla avanti. Siamo a buon punto e non c'è fretta". Ogni momento è buono per chiudere i conti. I legali sono al lavoro: e la scadenza odierna, per l'assemblea del 29 ottobre, è sempre fondamentale.



I dettagli da mettere a punto, in questo momento, sono legati al numero dei consiglieri: potrebbero rimanere sette con tre destinati a Moratti, ma forse Thohir spinge per averne uno in più. Il 29 ottobre ci sarà l'Assemblea dei soci: nel caso in cui le firme dovessero slittare, un'altra assemblea ah hoc verrà convocata entro la prima metà di novembre, quando verrà ufficializzato anche l'ingresso degli altri soci e definito il nuovo Cda.